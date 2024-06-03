إطلاق تطبيق “غرفة المدينة المنورة” عبر الأجهزة الذكية لخدمة قطاع الأعمال والمنتسبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت غرفة المدينة المنورة تطبيقاً إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية؛ لتعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين، ورواد الأعمال، ومجتمع الاقتصاد بالمدينة المنورة.

ويتيح تطبيق “غرفة المدينة المنورة” لمستخدميه التعرّف على أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة، وتشمل منصة التوطين، وسوق المدينة الإلكتروني، ومنصة “مساند الأعمال”، وبوابة ودليل المنتسبين، وتمكين المنتسبين من طباعة الشهادات والرخص، إضافة إلى خدمات التسجيل، وحضور الفعاليات واللقاءات وورش العمل، والتدريب التي تعقد -عن بعد-، فضلاً عن تخصيص نافذة للاطلاع على أحدث العروض التي تقدمها قطاعات الأعمال بالمدينة المنورة.