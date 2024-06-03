شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط جماعى للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.802 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 26834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 32784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 11583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8502 نقطة.