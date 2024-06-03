شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع اكتتاب أرامكو.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.6%، عند 11808 نقطة، وبتداولات بلغت 7.914 مليار ريال.

ويأتي ارتفاع السوق تزامنا مع بداية فترة اكتتاب أرامكو للمستثمرين الأفراد، لـ10 % من إجمالي الأسهم المطروحة في الطرح العام الثانوي للشركة.

ووفقا لبيانات تداول بلغت كمية الأسهم المتداولة في تاسي، اليوم، نحو 388.978 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.153 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 207 شركات

ارتفعت أسهم 207 شركات بنهاية تداول اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، وجزيرة تكافل، وجبل عمر، وطيبة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الدوائية، وأسترا الصناعية، وأكوا باور، ومسك، والدريس، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.7%، عند 26.563 نقطة، وبتداولات بلغت 46.950 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.852 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.747 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.