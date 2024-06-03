شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك العربي الوطني إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال البنك في حسابات المساهمين المستحقين الناتجة عن زيادة رأسمال البنك.

ووفقا لبيان البنك على تداول، جاء ذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الاثنين 12/11/1445هـ الموافق 20/05/2024م.

وقال إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1445-11-15 الموافق 2024-05-23.

وأضاف أن عدد الأسهم المباعة 2132 سهما، فيما يبلغ المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم 43,754.85 ريال، بينما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 20.54 ريال.

وأفاد بأن تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1445-11-26 الموافق 2024-06-03.