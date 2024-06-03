شكرا لقرائتكم خبر عن من التأسيس حتى الاكتتاب.. 91 عاما وأرامكو تصنع التاريخ والان نبدء بالتفاصيل



وفي نفس العام أسست أرامكو شركة تابعة لها سميت بـ"كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني" (كاسوك)، لإدارة تلك الاتفاقية. حفر الآبار في 1935 ميلاديا بدأت أعمال حفر الآبار في شركة أرامكو وبعد سنوات من الجهد المضني دون أي نجاح يذكر.

وفي عام 1937 ميلاديا قرر المسؤولون التنفيذيون في سوكال الاستعانة بمشورة كبير الجيولوجيين ماكس ستاينكي، الذي أشار عليهم من واقع خبرته الطويلة في العمل الميداني بأن يستمروا في أعمال الحفر، في أرامكو. لبنات الازدهار في 1938 أرسيت أولى لبنات ازدهار مستقبل السعودية ونجاح جهود أرامكو وذلك بالتزامن مع باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 التي أطلق عليها اسم "بئر الخير".

وفي عام 1949 وبعد تسميتها بأرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية)، بلغ إنتاج النفط الخام 500 ألف برميل في اليوم في عام 1949م. إنتاج النفط بحلول عام 1962م، حققت شركة أرامكو إنجازًا مهمًا آخر، حيث بلغ الإنتاج التراكمي للنفط الخام 5 بلايين برميل.

وفي عام 1981م، وللمرة الأولى تجاوز شحن النفط الخام والمنتجات البترولية لأرامكو من الفرضة البحرية في رأس تنورة بليون برميل سنويًا.

وفي عام 1973م، اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25% في أرامكو وزادت هذه الحصة لتصل إلى 60% في العام التالي امتلاك أرامكو وفي عام 1980م، امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأكملها

وفي عام 1988م، اي بعد ثمانية سنوات أنشأت الحكومة السعودية شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو رسميًا، لتكون شركة جديدة تتولى جميع مسؤوليات شركة أرامكو.

عام 1984 أصبح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أول رئيس سعودي للشركة، ثم أول رئيس لأرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في عام 1988م. إدراج واكتتاب في 11 ديسمبر 2019م، أُدرجت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) رسميًا في السوق المالية السعودية (تداول)، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح. طرح ثانوي وفي يونيو 2024 طرحت أرامكو طرحا عاما ثانويا لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.

واليوم بدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح.

وتزامنا مع اكتتاب أرامكو، افتتح سهم أرامكو بداية جلسة الصباح في سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على ارتفاع، مسجلا 28.75 ريال. الدمام - شريف احمد - 1933 ميلاديا كانت ضربة البداية لعملاق النفط العالمي أرامكو، لكتابة التاريخ، إذ وقعت أول اتفاقية امتياز بين السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال).وفي نفس العام أسست أرامكو شركة تابعة لها سميت بـ"كاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني" (كاسوك)، لإدارة تلك الاتفاقية.في 1935 ميلاديا بدأت أعمال حفر الآبار في شركة أرامكو وبعد سنوات من الجهد المضني دون أي نجاح يذكر.وفي عام 1937 ميلاديا قرر المسؤولون التنفيذيون في سوكال الاستعانة بمشورة كبير الجيولوجيين ماكس ستاينكي، الذي أشار عليهم من واقع خبرته الطويلة في العمل الميداني بأن يستمروا في أعمال الحفر، في أرامكو.في 1938 أرسيت أولى لبنات ازدهار مستقبل السعودية ونجاح جهود أرامكو وذلك بالتزامن مع باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 التي أطلق عليها اسم "بئر الخير".وفي عام 1949 وبعد تسميتها بأرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية)، بلغ إنتاج النفط الخام 500 ألف برميل في اليوم في عام 1949م.بحلول عام 1962م، حققت شركة أرامكو إنجازًا مهمًا آخر، حيث بلغ الإنتاج التراكمي للنفط الخام 5 بلايين برميل.وفي عام 1981م، وللمرة الأولى تجاوز شحن النفط الخام والمنتجات البترولية لأرامكو من الفرضة البحرية في رأس تنورة بليون برميل سنويًا.وفي عام 1973م، اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25% في أرامكو وزادت هذه الحصة لتصل إلى 60% في العام التاليوفي عام 1980م، امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأكملهاوفي عام 1988م، اي بعد ثمانية سنوات أنشأت الحكومة السعودية شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو رسميًا، لتكون شركة جديدة تتولى جميع مسؤوليات شركة أرامكو.عام 1984 أصبح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أول رئيس سعودي للشركة، ثم أول رئيس لأرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في عام 1988م.في 11 ديسمبر 2019م، أُدرجت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) رسميًا في السوق المالية السعودية (تداول)، بعد إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح.وفي يونيو 2024 طرحت أرامكو طرحا عاما ثانويا لنحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.واليوم بدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الثانوي في 154.4 مليون سهم من أسهم أرامكو، تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح.وتزامنا مع اكتتاب أرامكو، افتتح سهم أرامكو بداية جلسة الصباح في سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على ارتفاع، مسجلا 28.75 ريال.