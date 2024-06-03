شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر مستثمرو الأسهم الأمريكية بالتفاؤل رغم تقلبات السوق؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ما يقرب من 5 أشهر من التداول في عام 2024 تقترب مؤشرات الأسهم الرئيسية من مستويات قياسية، ولا تعتقد شركات وول ستريت أن هذا الارتفاع قد انتهى، رغم تقلبات الأسهم الأمريكية وبعض الخسائر المحدودة التي سجلتها مؤخراً، حيث زادت توقعات الأرباح والنمو الاقتصادي بشكل مطرد على مدار العام، ففي الأسبوعين الماضيين، قام ثلاثة من محللي الأسهم بتعزيز أهدافهم لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. توقعات مؤشر «إس آند بي 500» ويبلغ متوسط الهدف المتوسط في وول ستريت للمؤشر القياسي إس آند بي الآن 5250 نقطة مرتفعًا من متوسط الهدف البالغ 4850 نقطة في ديسمبر، بحسب شبكة بلومبيرج. هبوط سلس قال أوسونج كوون استراتيجي الأسهم في "بانك أوف أمريكا" في الولايات المتحدة وكندا:"إن البيئة الحالية تعد الأساس الذي كان يأمله المضاربون من الارتفاع وقد حصلوا على مايريدون وهو إمكانية التوجه إلى هبوط ناعم".

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وأوضح كوون أنه على الرغم من أن بيانات التضخم جاءت أكثر ارتفاعًا من المتوقع في بداية العام إلا أنها لم تشير بعد إلى أن زيادات الأسعار تتسارع من جديد. تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات أخرى إلى تباطؤ الاقتصاد ولكنه مازال قويًا مما خفف المخاوف من أن النمو الشديد قد يؤدي إلى ارتفاع آخر في التضخم.

أدى هذا إلى تغذية قصة الهبوط الناعم التي كان المضاربون على صعود وول ستريت يأملون في تحققها هذا العام. خفض قادم للفائدة وأشار بريان بيلسكي كبير استراتيجيي الاستثمار في "بي إم أو كابيتال ماركتس" إلى أن الأسواق تضع الآن أسعارًا لتخفيضين تقريبًا في أسعار الفائدة هذا العام بانخفاض من ذروة بلغت حوالي سبعة تخفيضات مع بداية العام، وفقًا لشبكة بلومبيرج الأمريكية.

ويتماشى هذا مع أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي فضل فيها المسؤولون خفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاثة هذا العام. مكاسب الأسهم الأمريكية حول ذلك عزز بيلسكي هدفه لنهاية العام لمؤشر إس آند بي من 5100 إلى 5600 نقطة فيما يعد مستوى مرتفع جديد في وول ستريت.

وأشار إلى أنه مع المستوى القوي الذي شهدته الأسهم في بداية العام فمن المرجح حدوث المزيد من المكاسب في المستقبل.

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ففي السنوات التي ارتفع فيها مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 8٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام كما حدث حاليًا ارتفع المؤشر بأكثر من 7٪.

ومع ذلك، حذر بيلسكي وغيره من الاستراتيجيين الذين عززوا توقعاتهم للأسهم هذا العام، من أن تحرك الأسهم للأعلى لن يأتي على الأرجح دون المزيد من التراجعات. نمو الأرباح ويقول المحللون في "وول ستريتكانوا" بإمكانية كبيرة لصعود سوقي ونمو في الأرباح هذا العام مع استمرار انتعاش أرباح الشركات ذاكرين أن ذلك قد حدث فعلًا حتى الآن حيث نمت الأرباح بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2024 وهو أعلى معدل نمو منذ ما يقرب من عامين.

وأشار المحللون إلى أن المرحلة الأولى من دورة الذكاء الاصطناعي قد حدثت بالفعل مع نمو الأرباح في شركات مثل "إنفيديا" ومثل عمالقة التكنولوجيا كـــ"ألفابيت" و"جوجل"و "أمازون"و"مايكروسوفت" من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتنامية.