شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: جارٍ إعادة الدراسة المالية والتجارية لأبراج الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تدرس بيع وإعادة تأجير الأبراج الخاصة بها منذ أكثر من عام، وجاري حاليًا إعادة الدراسة المالية والتجارية بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية بالتعاون مع مستشاري الشركة المالي والفني والتجاري والقانوني.

أوضحت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، أنها مازالت في مراحل الدراسة، ولم تقم الشركة بتلقي أية عروض حتى الآن بهذا الشأن، وفي حال التوصل لقرار نهائي بخصوص هذا الشأن.



وحققت شركة المصرية للاتصالات، نموًا في إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17.5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.