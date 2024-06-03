شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معمار للتطوير العقارى يفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأغلبية الأصوات، فاز رئيس مجموعة معمار للتطوير العقاري محمد صبحي، بعضوية مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة في الانتخابات التي أجريت قبل ساعات بمشاركة 89 شركة من كبرى الشركات العاملة في في مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التي جرت تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، فوز صبحي بعضوية المجلس حيث تعهد في كلمة عقب اعلان النتائج بالعمل على زيادة موارد الجمعية وحل المشكلات المتعلقة بالمطورين العقارين والعملاء وتقديم الدعم الكامل لكل الشركات الأعضاء في الجمعية.

وأشار صبحي، إلى أن الجمعية هي كان كبير يضم الكثير من الخبرات في مجال التطوير العقاري، وهي أول كيان يجمع مطوري مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس محمد البستاني ستكون له استراتيجية جديدة للتعامل مع المتغيرات الكبيرة التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة.

وتعد شركة معمار للتطوير العقاري، أحد أقدم شركات التطوير في مدينة القاهرة الجديدة، فقد بدأ نشاطها قبل أكثر من 20 عاما، تلتها عدة توسعات جغرافية في مدن السادات والفيوم وسوهاج وأسيوط الجديدتين، ثم توسعا أخر في الأنشطة الاستثمارية ما بين السكني والتجاري والطبي والإداري.

وتضم مجموعة معمار عدة شركات أبرزها، شركة معمار للتطوير العقاري وهي المطور الرئيسي والمقيدة بالفئة "أ" باتحاد المقاولين، كذلك تضم شركة "طوابق" للتطوير العقاري وهي كيان ناشئ في مجال التطوير بالتعاون مع مجموعة العتال للاستثمار، كما تضم المجموعة شركة "MEA" وهي احدى شركات التطوير في مدينة القاهرة الجديدة، كذلك شركة "MEA" ايجيبت لخدمات الأعمال وتأسيس الشركات، وكذلك شركة "سكنى" المسؤولة عن التطوير داخل مدينة السادات.

وأيضاً تضم مجموعة معمار شركة "UGD " وهي الشركة المملوكة لمستثمري مشروع "داون تاون السادات" و"داون تاون أسيوط"، كذلك شركة شركة هيلينج للرعاية الصحية والمسؤولة عن انشاء وتطوير المباني الطبية.

كما تشمل مجموعة معمار للتطوير عدد من الشركات العاملة في خارج مصر، ومنها "MEA " دبي والتي تقدم خدمات التجارة العامة، ومجموعة SIDMA للاستثمار والتطوير ويندرج تحتها أنشطة الاستثمار العقاري والاستشارات الهندسية والمقاولات.