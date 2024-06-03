شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 3-6-2024 .

وأشار تقرير وزارة البترول إلى تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين تراجعاً طفيفاً، حيث يحلل المستتثمرون تحركات مجموعة أوبك + المنتجة لتمديد تخفيضات الإنتاج العميقة حتى عام 2025 ، تزامناً مع زيادة مخزونات النفط الأمريكية والنمو الفاتر للطلب على الطاقة .

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 80.86دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.79دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 83.08دولار للبرميل .



