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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 3-6-2024 .
وأشار تقرير وزارة البترول إلى تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين تراجعاً طفيفاً، حيث يحلل المستتثمرون تحركات مجموعة أوبك + المنتجة لتمديد تخفيضات الإنتاج العميقة حتى عام 2025 ، تزامناً مع زيادة مخزونات النفط الأمريكية والنمو الفاتر للطلب على الطاقة .
وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 80.86دولار للبرميل.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.79دولار للبرميل .
وسجل خام أوبك 83.08دولار للبرميل .
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