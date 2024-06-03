شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: 16.9% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، حضر اللقاء اندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة المجر على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، مشيرا الى ان مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال سمير إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر حققت زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 16.9% حيث بلغت 379 مليون دولار عام 2023 مقابل 324 مليون دولار عام 2022، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الالكترونية والسيراميك والمطاط والاسمدة والسيارات والوقود المعدني.

وأشار الوزير إلى أن قيمة الاستثمارات المجرية في مصر تبلغ نحو 43 مليون دولار في عدد 74 مشروعًا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والزارعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية المجرية الكبيرة في عدد من المجالات التي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لتوطين عدد من الصناعات للوفاء باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح سمير ان اللقاء تناول أيضا تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية وصناعة وسائل النقل الجماعي الى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات المجرية في السوق المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأضاف الوزير ان الوزارة اعدت استراتيجية وطنية للصناعة ترتكز على تنمية وتطوير الصناعات الخضراء ومراعاة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتوطين الصناعة والاستفادة من الثروات التعدينية بالإضافة الى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أكد مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري حرص بلاده على مد جسور التعاون الاقتصادي المشترك بين بودابست والقاهرة باعتبار مصر دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا الى انه يزور القاهرة على رأس وفد يضم عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلي شركات ومؤسسات أكاديمية لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المجر ومصر.

وأضاف ناجي ان هناك علاقات متميزة تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة بما يصب في مصلحة الاقتصادين المجري والمصري على حد سواء.