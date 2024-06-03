شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة بحلسة الإثنين على رأسها "التجارة" و"الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، 1.2%، 1%، على التوالي، وهبط قطاع مواد البناء، وانخفضت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، ونزل قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي.

فيما ارتفعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 1.5%، 1.4%، 1.2%، على الترتيب، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.802 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 788.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.8 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.08%، والعرب على 5.46%، واستحوذت المؤسسات على 29.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.8 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 263.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 192.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 80.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 26834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 32784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 11583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8502 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6720 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1659 نقطة.