شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 170 خدمة حكومية بمنصة مصر الرقمية.. وإضافة 30 خدمة نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى caisec’24 الذى ينعقد تحت رعاية رئيس الوزراء على مدار يومين تحت شعار "تأمين المستقبل" وينظمه شركة ميركورى كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأسامة كمال الرئيس التنفيذى لشركة ميركورى كوميونيكيشنز.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن قضايا الأمن السيبرانى أصبحت مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى لكافة الدول؛ مشيرا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية والنظم المؤتمتة يقترن معه تعاظم فى أخطار الهجمات السيبرانية؛ منوها إلى أن العالم يشهد زيادة فى معدلات الهجمات السيبرانية والتى تتسم أيضا بالتعقيد والتنوع.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية، كما قدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 8.4 تريليون دولار فى عام 2022، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تتجاوز التكاليف السنوية للجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليا أكثر من ١٧٠ خدمة حكومية رقمية ومن المستهدف الوصول بنهاية هذا العام إلى ٢٠٠ خدمة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لزيادة الخدمات الحكومية المرقمنة وتقديمها للمواطنين على نحو ميسر ومحوكم يقترن معها إدراك بالأخطار السيبرانية ومن هذا المنطلق تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى ترتكز على مجموعة من المحاور والتى من أبرزها تشجيع البحث العلمى فى تخصص الأمن السيبرانى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف تشكيل مجموعات بحث علمى تضم خبراء الأمن السيبرانى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين بهذا المجال للبحث فى بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التى يمكن ان تتعرض لها المنظومات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العاملة فى هذا المجال على الفكر الابتكارى فى بناء منظومات تأمين سيبرانى لمختلف البرامج والمنظومات المؤتمتة، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولى والشراكة فى هذا المجال.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم العمل على زيادة عدد الخبراء المتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التى تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل فى هذا المجال، مضيفا أنه تم إطلاق منذ أسابيع قليلة مبادرة "مهارات سيبرانية" لتدريب ١٠٠٠ شاب سنويا فى مجال الأمن السيبراني، مؤكدا على ارتفاع معدلات التوظيف فى هذا المجال.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى للاتصالات المركز ٢٣عالميا من بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبرانى"، معربا عن تطلعه لتحسين هذا المركز وتوسيع قاعدة المهارات المتخصصة فى الأمن السيبراني.

وأجرى عمرو طلعت جولة تفقدية لأجنحة معرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى Caisec’24 الذى يشارك به نخبة متنوعة من كبرى الشركات الرائدة فى حلول الأمن السيبراني.