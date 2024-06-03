شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 300 ألف وظيفة شاغرة فى الحكومة وانخفاض الذهب والدولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم العديد من الأخبار الهامة فى النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365 منها تأكيد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوظائف الشاغرة فى بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 293.708 ألف وظيفة شاغرة فى كلا من القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقا لتقرير سوق العمل.

وجاء ذلك خلال إطلاق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وأشار بركات إلى أن الوظائف الشاغرة فى القطاع العام /الأعمال العام بلغت 7337 وظيفة شاغرة مستحوذة على 2% من إجمالي الوظائف الشاغرة مقارنة بنحو 286374 وظيفة في القطاع الخاص والذى استحوذ على 98% من اجمالي الوظائف الشاغرة، موضحا أن أكثر من ثلث الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني وما يقارب للثلث من الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوظائف الحالية فأعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 36% يليه الثانوي الفني بنسبة 34%.

كما استعرض الزميل عبد الحليم سالم، أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2024

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها.

وتناولت النشرة إعلان وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى لرد الأعباء التصديرية لعدد 478 شركة بإجمالى 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.

وقال بيان الوزارة إن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة .

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح أن يتم الصرف في 27 يونيو القادم وجارى استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.

كما تناول أسعار العملات

دولار امريكي

شراء 47.19

بيع 47.29

‏يورو

شراء 51.0973

بيع 51.3475

جنيه إسترليني

شراء 59.9077

بيع 60.3184

دينار كويتي

شراء 153.2392

بيع 154.2652

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏

شراء 12.5806

بيع 12.608