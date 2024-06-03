شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى يلقى البيان الختامى لاجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي البيان الختامي للاجتماعات السنوية للمجموعة، والتي استمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٤ بالعاصمة الكينية نيروبي.

وخلال الاجتماعات السنوية - التي عُقدت تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي" - ترأس محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري المشارك رفيع المستوى، والذي ضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وقد شارك الوفد المصري بفاعلية في جلسات الاجتماعات، كما تم اختيار محافظ جمهورية مصر العربية لإلقاء البيان الختامي، الذي سلط الضوء على أبرز القضايا والمحاور التي تم الاتفاق عليها فيما بين السادة المحافظين، والذين يمثلون ٨١ دولة مشاركة.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد حسن عبد الله العديد من اللقاءات والنقاشات مع محافظي وممثلي الدول المشاركة، تناولت القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تُعزز آليات دفع مسيرة العمل التنموي بدول القارة الأفريقية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تعميق الدور المحوري المصري إفريقيًا، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر في المؤسسات والمحافل الاقليمية والدولية.