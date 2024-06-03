شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة النظيفة: السيارات الكهربائية تبدأ من 800 ألف جنيه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة " لليوم السابع "، إن أسعار السيارات الكهربائية في مصر تبدأ من 800 ألف جنيه لبعض الماركات العادية، موضحا أن 70% من السيارات الكهربائية في مصر صينية، وأن لكل سيارة مواصفاتها وقدراتها الخاصة، والتى يتم إبلاغ المستهلك أو العميل بها قبل الشراء وحسب طلب كل عميل، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية التى تتميز بمواصفات وقدرات أعلى تكون أسعارها أعلى حسب الكماليات الموجودة بالسيارة قد يتخطي سعرها 2 مليون جنيه .

وحذر "زين" من شراء سيارات كهربائية بدون وكيل رسمي، وذلك لضمان الحصول على كافة الحقوق اللازمة وتوافر قطع الغيار في حالة وجود حادث لا قدر الله، بالإضافة إلي الحصول علي سيارة ذات قدرات ومواصفات جيدة.

وأضاف أن متوسط أسعار السيارات الكهربائية الأعلى في القدرات والمواصفات يبلغ 2 مليون جنيه فأعلى، مشيراً إلى وجود سيارات كسر زيرو أيضا ولكن يجب الكشف عليها بشكل جيد من قبل متخصصين في السيارات الكهربائية في مصر .