شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد "كرافت هاينز" العالمية ضخ استثمارات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد شركة كرافت هاينز العالمية، برئاسة وليام بهرنز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشؤون العلاقات الحكومية، حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى وخطط الشركة لمضاعفة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ومارى جوكاسيان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واحمد ناجى مدير عام منطقة شمال أفريقيا بالشركة.

وقال الوزير إن الشركة تعمل بالسوق المصرى منذ أكثر من 33 عاما برأسمال يبلغ 7 مليارات جنيه ويعد مصنعها بالسوق المصرى الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ويتم التصدير منه لدول الخليج العربى وقارتى أفريقيا وأوروبا.

وأضاف سمير أن الشركة أجرت توسعات على مصنعها فى مصر استهدفت رفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة باستثمارات مباشرة جاوزت الـ50 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بدعم مشروعات الزراعة المستدامة فى مصر.

وحث الوزير وفد الشركة على دراسة إمكانيات تصنيع منتجات جديدة فى مصر مثل منتجات الألبان والاستفادة من السوق الاستهلاكى الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه قال وليام بهرنز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشؤون العلاقات الحكومية أن شركة كرافت هاينز تعتبر اكبر شركة أمريكية فى مجال الصناعات الغذائية ورابع أكبر شركة على مستوى العالم فى مجال الصناعات الغذائية.

وأضاف بهرنز أن الشركة تعكف على زيادة حجم استثماراتها فى مصر للاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى السوق المصرى من حيث العمالة المدربة الماهرة وكذا موقع مصر الاستراتيجى وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية عديدة، وكذا إمكانية الاستفادة من السوق المصرى كمحور لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية.