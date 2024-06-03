شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كرة السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز الأمريكي يزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جولة لفريق كرة السلة الاستعراضي العالمي هارلم جلوبتروترز Harlem Globetrotters الأمريكي، بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك خلال زيارته الحالية لمصر لتقديم عروضه الاستعراضية بمدينتي القاهرة والإسكندرية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارة التي نظمتها لهم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة للاحتفال بالشراكة المصرية الأمريكية وتعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين الشعوب، كما تُعد مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يزورها الفريق خلال جولته للعام الجاري.

وخلال جولتهم داخل منطقة أهرامات الجيزة، استمع أعضاء الفريق إلى شرح مفصل عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية الفريدة، وكيف برع المصريين القدماء في بناء الأهرامات، ونحت تمثال أبو الهول، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وإعجابهم بهذه المنطقة بالإضافة إلى حرصهم على تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق هارلم جلوبتروترز هو أيقونة عالمية في مجال الترفيه العائلي ورياضة كرة السلة ويملك تاريخاً يمتد لأكثر من 90 عاماً حقق خلالها نجاحات عدة.

