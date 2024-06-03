شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: تقنيات البلوك تشين من الأدوات المهمة جدا فى عمليات التأمين السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت جلسة "تعزيز دفاعات الخدمات المصرفية الرقمية: المرونة السيبرانية فى القطاع المالي" ضمن فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec” 24 الذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والتي أدارها محمد حلمي رئيس أمن المعلومات بشركة مصر للابتكار الرقمي MDI قضايا الذكاء الاصطناعي ومفهوم Zero Trust ومستقبل التقنيات الحديثة في ظل هذه التطورات وهل ستؤثر على الوظائف التقليدية الراهنة وموضوعات عديدة مرتبطة بمجالات الأمن السيبراني، ووسائل الحماية في التعاملات المصرفية الرقمية .

قال شربل دياب ، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند بشركة PROMON إن الثقة في العمل هو الهدف الرئيسي لعمليات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي وأن التحول الرقمى فى الخدمات المصرفية تحتاج إلى خبرة وجهد فى المعرفة من جانب المستخدم في العمليات المختلفة التي يقوم بتنفيذها في التعاملات المالية.

وتابع عندما نستخدم تطبيقات مختلفة مثل تطبيقات طلب الطعام على سبيل المثال يتطلب ذلك إعطاء التطبيق بيانات وعلينا تقييم تلك التطبيقات.

وأوضح أن تعلم الآله والذكاء الاصطناعى دورها مهم جدا في ترتيب البيانات وبالتالى تنفيذ الأوامر بشكل دقيق، مشيرا أن لعبة الجريمة المعلوماتية مثل لعبة القط والفأر وعلينا تقييم من سيسبق الآخر وفى ضوء ذلك لابد من إيجاد حلول استباقية لمواجهة مخاطر الأمن السيبرانى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار كريم الرزاز، مستشار أول وخبير فى موضوعات أمن التكنولوجيا المالية بشركة فورتينت إلى أن الذكاء الاصطناعى هو جزء كبير من حياتنا وبالتالي لابد من تأمين هذه الأدوات.

وقال إن حلول كثيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى قياس الاستجابة فى ثوانى بشكل سريع جدا وبالتالى لابد أن تكون أدوات الحماية بنفس السرعة.

كما أنه لابد من بداية مستوى جديد من الحلول فى التعامل مع الهجمات السيبرانية بما يتواكب مع التطور الراهن فى الذكاء الاصطناعى.

وقال محمد عبد العزيز - مستشار أول ITX وTelco Cloud بشركة دل تكنولوجيز إنه من المهم جدا تنفيذ تعليمات المؤسسات المالية مثل رسائل البنوك والبنك المركزى وعلينا تطبيقها لأن هناك عدد كبير من المستخدمين يتجاهلون هذه الرسائل التى تحتوى على تعليمات مهمة للغاية.

كما أنه من الضرورى التكامل بين مقدمى الخدمات التكنولوجية والجهات التنظيمية ومن المتوقع أن تكون تقنيات البلوك تشين من الأدوات المهمة جدا فى عمليات التأمين السيبرانى خلال السنوات القادمة بجانب تقنيات الذكاء الاصطناعى التى ستوفر تحديد دقيق للمستخدمين، بالإضافة إلى مفهوم Zero Trust فى إدارة المنظومة الرقمية والتى ستكون عليها دور كبير فى توفير الحماية الرقمية.

بينما أشار سانتوش سوندارسان - مدير إدارة المنتجات وحلول الذكاء الاصطناعي بشركة ماستركارد أن الذكاء الاصطناعي سيكون المظلة الكبيرة التي تضم أدوات التأمين السيبرانى لكل عمليات الاختراق وعلينا توحيد الشبكات الاجتماعية والمالية تحت مظلة واحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وقال إن الذكاء الاصطناعى يساعد فى استخدام الهوية الرقمية بشكل أكبر هذا هو المستقبل فى الحصول على كافة الخدمات سواء الخدمية أو المصرفية أو حتى الترفيهية.