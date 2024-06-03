شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة للسيارات: نقترح عمل أسعار استرشادية للتجار الموزعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الركود الحالى فى سوق السيارات كان بسبب اختلاف الأسعار بين التجار، مؤكدا أنه يجب وضع آلية محددة لتنظيم سوق السيارات والحد من فوضى التسعير وانتشار ظاهرة "الأوفر برايس" التى سادت السوق خلال الفترة الماضية ومن الضرورى العمل على تنشيط سوق السيارات فى مصر وظاهرة الركود التى تسود السوق حاليا.

واقترح بلبع على ضرورة الاتفاق مع المصنعين والوكلاء على اقتراح أسعار استرشادية للتجار الموزعين، كما هو الحال فى بعض السلع الأخرى كالحديد والأسمنت، مؤكدا صعوبة الاتفاق على تحديد أسعار لأنواع السيارات المختلفة لمخالفة ذلك للقانون الذى يجرم اتفاق التجار على سعر محدد، ويعتبر ذلك جريمة كبرى وفى حالة ثبوت هذا الاتفاق يتم التحقيق مع أطرافه من قبل جهاز حماية المنافسة ويعتبر هذا تكتلا مضرا بسوق السيارات فى مصر ومخالف له شكلا وموضوعا.

وشاركه الرأى علاء السبع عضو الشعبة، مطالبا استبدال تحديد السعر بوضع سعر بمسمى مقترح سعر يتم توزيعه على التجار الموزعين.

وأضاف "السبع" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ما يحدث الآن من ركود بالمبيعات كان له سببان الأول فوضى التسعير ما قبل موجة التخفيضات والثانى ظهور ما يسمى "بالعميل التاجر" وهى عبارة عن بعض العملاء قاموا بشراء مجموعة من السيارات لجلب مكسب كبير من الزيادات المتلاحقة وعندما حدثت التخفيضات قام بالبيع بأسعار أقل من التجار والوكلاء خوفا من الخسارة وهذا ما عمل بلبة واضحة فى السوق بشكل عام.