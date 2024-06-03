شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الحكومة نجحت فى تجاوز التحديات.. والاستثمار والقطاع الخاص أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن حجم الانفاق على المشروعات القومية خلال 6 سنوات هى عمر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تجاوز 6 تريليونات جنيه، موضحا أن تلك الحكومة استكملت مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى المتكامل وواجهت التحديات الكبيرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن أولويات المرحلة المقبلة أمام الحكومة الجديدة تتضمن جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 15 مليار دولار سنوياً وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى والتوظيف.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة.

‏‎وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".

‏‎واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.



‏‎وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.



‏‎كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.