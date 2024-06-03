شكرا لقرائتكم خبر عن 671 مليون جنيه صافى مُشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 75% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مايو الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 14.4%، والعرب على 10.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 671.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 4.1 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.8 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 5.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 24.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.813 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.195 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 386 مليار جنيه إلى 382 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.