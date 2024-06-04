شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال مايو بتداولات 22.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مايو الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 3.4 مليار ورقة، بقيمة 22.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 4.3 مليار ورقة، بقيمة 11 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 214.6 مليون ورقة بقيمة 10.5 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 595.2 مليون ورقة بقيمة 10.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 297.4 مليون ورقة بقيمة 5 مليارات جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ مليار ورقة منفذة بقيمة 4.1 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.7 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.4 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 856.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 138.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه.



وحل قطاعا التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 68.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 312 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 19.7 مليون ورقة بقيمة 17.6 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.