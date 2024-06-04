شكرا لقرائتكم خبر عن جولات بالمحافظات لمسؤولى شركات قطاع الأعمال لمتابعة مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور هانى سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، رؤساء الشركات التابعة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانيا للوقوف على حجم الإنجاز في المشروعات، وكذلك إزالة أي عقبات تواجه تلك المشروعات، بما يضمن تنفيذها وفق الجداول الزمنية لها.

تفقد المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المقاولات العامة المصرية مختار إبراهيم، مشروعات حياة كريمة في العديد من المحافظات أخرها زيارة محافظة الإسماعيلية والوقوف على المشروعات شرق قناة السويس، وفى قرية التقدم برفقة المهندس محمود مغاورى رئيس قطاعات التنفيذ.

شدد محب سالم خلال الجولة التفقدية على مسؤلي فرع الإسماعيلية ضرورة استكمال كافة المشروعات وعدم التأخير فيها لخدمة الأهالي وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام .

كما أجرى المهندس أحمد المحمودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، زيارة إلى محافظات الغربية و كفر الشيخ والبحيرة ودمنهور، لمتابعة العمل والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مقدما شكرة وتقديره لكل العاملين بمواقع العمل المختلفة لما يبذلونه من مجهود لإتمام المشروعات دون تأخير.



من جانبه تفقد المهندس أحمد أبو شبانة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للمباني والانشاءات إيجيكو زيادة لعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل في مشروعات حياة كريمة وسرعة إنجازها تمهيدا لتسليمها ابتدائيا لجهات الاسناد.

وتنفذ شركات القابضة للتشييد والتعمير مشروعات بنحو 20.3 مليار جنيه في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

