شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات": 20 مليون مشترك بالمحافظ الإلكترونية و33 ألف محطة محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن مؤشرات سوق الاتصالات للمشتركين والشركات حتى فبراير 2024، حيث وصل حجم الاشتراكات فى المحفظة الإلكترونية نحو 20.4 مليون مشترك، ووصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول 102.4 مليون اشتراك.

وفقا لمؤشرات جهاز تنظيم الاتصالات فقد وصل حجم الاشتراكات في الإنترنت المحمول 72.6 مليون مشترك، والإنترنت الثابت 10.2 مليون مشترك، والتليفون الأرضى 12.3 مليون مشترك.



ووفقا لمؤشرات الشركات فقد بلغ عدد محطات المحمول 33.1 ألف محطة، كما بلغت السعة الدولية للإنترنت نحو 5.7 تيرابايت، كذلك بلغ حجم استهلاك الإنترنت 720 ألف تيرابايت.



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كانت بيانات وزارة الاتصالات عن مؤشرات البنية الأساسية، قد كشفت عن ارتفاع إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول في الفترة من "يناير - مارس 2024" ل108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان " يناير - مارس 2024، لنحو 100.44%.