السواحة يبحث مع قادة نيوم الخطط الاستراتيجية للمشاريع الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، وعدد من قادة المشاريع في نيوم، الخطط الاستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، والبنية التحتية الرقمية بقيادة فريق تونومس.

وكذلك استعراض الخطط الاستراتيجية لمشاريع عدة. كما تمت مناقشة السيناريوهات والخطوات المستقبلية التي تسهم في خلق بيئة رقمية رائدة بالمنطقة والعالم.

كما طلع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال زيارته وجهة نيوم، على تقدم المشاريع والخطط الاستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، بما في ذلك مشاريع الربط والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار عالميا.

وزار السواحة مركز التحكم، ومركز الابتكار، واطلع على الجهود المميزة، ومساعيه في جذب الخبرات العالمية الرائدة والأبحاث التطبيقية لمشاريع البحث والتطوير، الخاصة بالاستدامة وجودة الحياة واقتصاد المستقبل.

واطلع على مجالات الدعم التي من الممكن أن تقدمها المنظومة لهذه المشاريع الرائدة، موضحا أنها تمثل نقلة نوعية في مستقبل البشرية، ونموذجا عالميا رائدا.

وأكد السواحة، أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة تمضي نحو مستقبل زاهر بخطى متسارعة، عبر مشاريع كبرى ذات طابع متفرد وحيوية، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات.

واجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي، وأشاد بدورهم المستقبلي في نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار، لتعزيز مكانة المملكة الريادية، وبناء قدرات وطنية تنافس عالميا.