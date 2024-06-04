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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة نفذ برنامج الاستشارات والإرشاد الذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في عدد من المجالات، ويستمر 5 أيام.

وتشمل برامج الاستشارات التي يقدمها المركز لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بريادة الأعمال: مجال المبيعات والتسويق، والاستثمار، والعمليات والتشغيل، والتخطيط والاستراتيجية، ودراسة الجدوى، والمجالات القانونية، والتجارة الالكترونية، والابتكار.

وتتضمن برامج الإرشاد مشروعات وخدمات المطاعم والمقاهي، والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والصالونات النسائية والتجميل، والجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية والدعم والتشغيل، والترفيه والرياضة والسياحة، والتعليم والتدريب والاستشارات، والأزياء والملابس الجاهزة.