شكرا لقرائتكم خبر 939 مليونا حجم تمويل بنك التنمية لمنطقة عسير في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بالإمارة مع الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، الذي قدم عرضا عن مهام وأهداف وخطط البنك الداعمة للمجتمع المحلي بالمنطقة.

وأوضح الحميدي أن حجم تمويل البنك لمنطقة عسير في 2023، بلغ 939 مليون ريال، استفاد منها 829 منشأة، وأكثر من 4 آلاف من ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، و9 آلاف فرد من القروض الاجتماعية.

وأكد الأمير تركي بن طلال، أهمية الدور الذي يقوم به البنك لدعم الاستثمار السياحي بالمملكة وفي عسير خاصة، ولا سيما وهي تسير الآن بكل مجالاتها نحو العالمية، مشيرا إلى مواطن التعاون بمنطقة عسير مع البنك، والتي يمكن أن تثمر عن عوائد اجتماعية وسياحية متعددة، منها منظومة الاستثمار في هيئة تطوير عسير، ومركز السودة.

واستعرض الحميدي تاريخ البنك في مجال التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه منذ تأسيسه عام 1971، أدى دورا محوريا في المجالات الاجتماعية والريادية، ويمضي نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مرتكزا بذلك على خدمات الشمول المالي، وتكافؤ الفرص، ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية، إذ يحرص على تقديم خدماته المتنوعة لجميع مناطق المملكة، لتحظى بفرص متكافئة في الحصول على حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.

وعدّ منطقة عسير مقصدا سياحيا مميزا، الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جاذبة للاستثمار، وبيئة حاضنة لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن بنك التنمية الاجتماعية، ومنذ تأسيسه، تمكن من توفير خدماته التمويلية للمنطقة بقيمة 13.4 مليار ريال، شملت القروض الاجتماعية للأفراد، وممارسي العمل الحر، والأسر المنتجة، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

مفيدا بأن قيمة تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، بلغت 1.7 مليار ريال، وقيمة تمويل المنشآت 1.4 مليار ريال.

ووصل عدد المستفيدين من القروض الاجتماعية 259 ألف مستفيد، بتمويل بلغ 10.3 مليارات ريال.

وفيما يتعلق بنشاط البنك في مجال الخدمات غير المالية والأنشطة المجتمعية، فقد قدم البنك الدعم خلال برامج ثقافة العمل الحر، وبرامج ثقافة الادخار، إضافة إلى برامج التدريب المتخصص.