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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل تشارك في «معرض بوسيدونيا 2024م» الذي انطلق أمس في العاصمة اليونانية أثينا ويستمر خمسة أيام (من 3 إلى 7 يونيو 2024م)، حيث يتيح المعرض تبادل الخبرات والاطلاع على الحلول التقنية الابتكارية في مجال بناء السفن والمعدات البحرية إقليما ودوليا. وتتضمن مشاركة الهيئة العامة للنقل جناحا تعريفيا، يتم من خلاله استعراض أحدث المشاريع والابتكارات التي تدعمها الهيئة في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تقديم نظرة شاملة عن خدماتها وإنجازاتها في هذا المجال؛ وتهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة مع العارضين والزوار المعرض من جميع أنحاء العالم.

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