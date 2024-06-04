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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى التوظيف السياحي، فالية، نظمته غرفة أبها بمشاركة شركات وطنية متعددة الأنشطة، بحضور أكثر من 450 شابا وشابة، من الباحثين عن فرص وظيفية في مجالات السياحة والضيافة. يهدف الملتقى إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل، بالقطاعات السياحية والضيافة، وتشجيع التوظيف في هذا المجال الحيوي لمنطقة عسير، مع توطين وظائف القطاع السياحي ودعمه بالكوادر الوطنية المدربة، لتحقيق استراتيجية تطوير منطقة عسير.

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