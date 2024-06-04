شكرا لقرائتكم خبر تراخيص بيع على الخارطة تضيف 5441 منتجا عقاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للعقار عددا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك منذ نفاذ النظام في أبريل وحتى منتصف مايو من العام الحالي، بإجمالي 5441 منتجا عقاريا سكنيا وتجاريا على الخارطة موزعة على عدد من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون م2، وتقدر قيمتها السوقية نحو 6 مليارات ريال.

وأوضحت أنه بحسب دراسة الجدوى المقدمة للمشروعات المرخصة؛ فمن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من 2025، وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية 2028.

وتجاوز عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة خلال الـ15 سنة السابقة، 390 مشروعا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار م2، بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.

وأكدت الهيئة أن القطاع العقاري يمثل أرضا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأن التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة.

يذكر أن تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومدن، والبنك المركزي، وعضوين من القطاع الخاص، وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ

10/03/1445 هـ بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، وقد دخل النظام الجديد حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل الماضي للعام الحالي 2024م.

التراخيص الجديدة: