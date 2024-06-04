شكرا لقرائتكم خبر الأفراد يكتتبون بسعر 29 ريالا لسهم أرامكو .. ورد الزيادة السعرية 11 يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فترة اكتتاب شريحة الأفراد المؤهلين في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية أمس، من 9 صباحا بتوقيت السعودية وتنتهي 5 مساء الأربعاء المقبل.

ويكتتب الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح، والبالغ 29 ريالا، في حين سيتم رد الزيادة السعرية في حال كان السعر النهائي للاكتتاب أقل من 29 ريالا، يوم 11 يونيو الحالي.

ويتراوح نطاق سعر الطرح بين 26.70 ريالا و29.00 ريالا للسهم الواحد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي ستخصص لفئة المكتبيين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للأفراد 10 أسهم أو مضاعفها، ولا يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من المكتتبين الأفراد.

وتم تعيين كل من البنك السعودي الأول «ساب»، ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، كجهات مستلمة.

وأشارت نشرة الاكتتاب إلى أنه سيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد البالغ 29 ريالا للسهم، وسعر الطرح النهائي، إضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم تخصص للمكتتبين الأفراد إن وجدت الثلاثاء 11 يونيو 2024.

ووفقا للنشرة، فإنه سيعاد مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل المبلغ للمكتتب الفرد نقدا في الحالات التالية: إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، أو إذا لم تخصص له كامل الأسهم التي تم الاكتتاب بها، أو إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء سجل الأوامر في 6 يونيو 2024.

وفي حال كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر إغلاق سهم أرامكو في السوق الخميس 6 يونيو 2024 لن يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لفئة المكتتبين الأفراد، وستعاد مبالغ الاكتتاب كافة للمكتتب الفرد دون أي عمولات أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة، وسيتم إيداع المبالغ المستردة في حسابات المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه.

اكتتاب الأفراد: