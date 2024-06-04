شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين «الطائرات المروحية» وأمانة الرياض للتنقل الجوي واستثمار مهابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة منطقة الرياض مذكرة تفاهم مع شركة الطائرات المروحية، لاستخدام الأراضي مهابط للطائرات المروحية، إضافة إلى تحديد فرص التعاون للتنقل الجوي بمدينة الرياض.

وشملت المذكرة اتفاقيات لاستثمار الأراضي والعقارات البلدية التابعة للأمانة، في مشروعات شركة الطائرات المروحية، بما يتوافق مع الإجراءات والضوابط النظامية والقواعد التشغيلية.

تهدف المذكرة إلى تعزيز الاستثمار في مدينة الرياض، حيث شملت 3 مواقع مهابط الطائرات المروحية في: حريملاء، وأشيقر، والدرعية.

وتوزعت المساحات باختلاف المواقع، إذ خصصت (مدينة الدرعية ) مساحة 11 ألف متر مربع، ومحافظة حريملاء (حافة العالم) بمساحة 9 آلاف متر مربع، و(مدينة أشيقر) بمساحة 8 آلاف و500 متر مربع.

كما تضمنت الاتفاقية تطوير فرص التعاون مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار وبناء الشراكات النوعية، إلى جانب إيجاد كثير من الفرص الاستثمارية والتعاقدية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتعد المذكرة امتدادا للشراكات التي تعقدها الأمانة، توافقا مع رؤية السعودية 2030، تحقيقا لاستراتيجيتها في إشراك القطاع الخاص، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمار، متنوّعة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية، لخلق مدينة تنافسية، ورياض مزدهرة مستدامة.

أهداف مذكرة التفاهم:

استخدام الأراضي مهابط للطائرات المروحية.

تحديد فرص التعاون للتنقل الجوي بمدينة الرياض.

استثمار العقارات البلدية في مشروعات الشركة.

تطوير التعاون مع القطاع الخاص وبناء شراكات نوعية.

إيجاد فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المذكرة شملت 3 مواقع مهابط للطائرات المروحية: