خطط توسعية لتطبيق معايير الترقيم الدولية بالقطاعات الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الترقيم السعودي باتحاد الغرف السعودية في مستهل دورته الأولى عن خطط توسعية وتطويرية جديدة تسهم في تفعيل تطبيق المعايير الخاصة بمنظمة الترقيم الدولية GS1 في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز بيئة الأعمال بالمملكة ويجعلها أكثر جاذبية وتنافسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الترقيم السعودي بحضور رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي وأعضاء المجلس. واستعرض الاجتماع خطط المركز ومبادراته الرامية لتعزيز مكانته وتطوير خدماته للقطاعين العام والخاص ومنها إقرار مشروع نظام تتبع المنتجات (Traceability System)، ومشروع قواعد بيانات المنتجات الوطني (National Products Catalog ) القائمة على المعايير الدولية للترقيم التي تسهم في توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن المنتجات الوطنية والعالمية وتتبع مراحل إنتاجها وتخزينها وتوزيعها وصولا إلى المستهلك النهائي، مما يساعد في استدعاء المنتجات والحد من الغش التجاري و تعزيز التجارة الالكترونية. ولتعزيز عمل المركز أصدر مجلس الإدارة توصية تطوير الهيكل التنظيمي للمركز وإعداد دليل لحوكمة جميع إجراءاته الإدارية والمالية.

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