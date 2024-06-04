شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار السيارات وأرخص سيارات صينى بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيارة شيري تيجو 4 pro الصينية بثلاث فئات من التجهيزات بالسوق المصرية بأسعار رسمية تبدأ من 850.000 جنيه للفئة Comfort، و925.000 جنيه للفئة Luxury، و999.000 جنيه للفئة Turbo..

كما تقدم السيارة U70 p برو بلس الجديدة كليا في السوق المصري بسعر 900’999 جنية ، أما طراز VGV U70 Pro Plus يبدأ من مليون 900’79 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر مليون و 900’149 ألف جنيه.



وعن السيارة بي واي دي الصينية المقدمة من الشركة بالسوق المصرية يبدأ سعرها من 590 ألف وحتي 680 ألف جنيه.

وايضا نجد السيارة شيري أريزو بسعر 630 ألف جنيه لأول فئة و 810 لأعلي فئة، تلتها السيارة شيري تيجو3 بسعر 855 ألف جنيه وشيري تيجو 7 بسعر 950 ألف جنيه.

كما جاءت السيارة جيلي Gx3 pro بسعر 860 ألف جنيه من خلال وكيلها المعتمد .



وتأتي أسعار إم جي 5 موديل 2024 ، حيث سجلت الفئة الأولى قبل التخفيض كانت مليون جنيه وبعد التخفيض 830 ألف جنيه.

الفئة الثانية قبل التخفيض مليون و100 ألف جنيه بعد التخفيض 900 ألف جنيه.

أما ماركة جاك الصينية من خلال وكيلها في السوق المصرية فقدً قدمت بخفض بموديلاتها المتنوعة وهي كالأتي:

جاك JS3

انخفض سعر جاك JS3 موديل 2024 بحوالي 86 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 1.018.900 جنيه بدلًا من 1.104.900 جنيه.

جاك JS2

وشمل الانخفاض أيضا السيارة جاك JS2 حيث بلغ الانخفاض نحو 170 ألف جنيه، وبلغ سعرها نحو 849،900 جنيه بدلًا من 1.019.900 جنيه.

جاك JS4

وأخيرا انخفض سعر جاك JS4 نحو 190 ألف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة اليوم بلغ سعرها نحو 1.089.900 جنيه بدلًا من 1.279.900 جنيه

كما خفضت أسعار سيارات جيتور الصينية موديلات 2024 بقيم تتراوح بين 75 و110 آلاف جنيه.

جيتور X70

باتت الفئة الأولى بنحو 1.184.000 مليون جنيه، مقابل 1.259.000 مليون جنيه، بانخفاض 75 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة 1.254.000 مليون جنيه، بدلا من 1.349.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه.

جيتور X70 Plus

انخفضت أسعار السيارة جيتور X70 Plus التى تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات، إلى 1.449.000 مليون جنيه، مقابل 1.539.000 مليون جنيه، بتراجع 90 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus

وتراجعت أسعار السيارة جيتور X90 Plus، وباتت بنحو 1.734.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.844.000 مليون جنيه، بتراجع 110 آلاف جنيه.

جيتور DASHING

انخفضت أسعار الفئة الأولى إلى 1.394.000 مليون جنيه، مقابل 1.489.000 مليون جنيه، بتراجع 95 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 1.494.000 مليون جنيه، مقارنة مع 1.589.000 مليون جنيه، بنفس قيمة تراجع الفئة الأولى.

وقدمت الشركة فئة جديدة من السيارة جيتور DASHING بسعر 1.659.000 مليون جنيه .