شكرا لقرائتكم خبر «سيرفس ناو» تغطي أعمالها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مقرها بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة الرياض أمس افتتاح المقر الإقليمي لشركة البرمجيات الرائدة في إدارة سير العمل الرقمي «سيرفس ناو»، لتغطية أعمال الشركة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وذلك بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

وتأتي الخطوة التزاما من «سيرفيس ناو» بدعم الابتكار في المملكة، وتلبية احتياجات عملائها وشركائها في المنطقة، وتأكيد مسؤوليتها تجاه توفير فرص العمل، وتنمية المهارات الرقمية.

وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا محمد الربيعان، أن هذا الافتتاح يمثل إضافة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف وطموحات المملكة، في ترسيخ مكانتها كونها مركزا إقليميا رائدا للتقنيات المتقدمة.

وقال: «نرحب بشركة ServiceNow بصفتها عضوا أساسا في مجتمع الأعمال التقنية بالمملكة، ونتطلع إلى إسهامهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي للمنطقة والمملكة، وتطوير المواهب المحلية، وتحقيق تأثير إيجابي في المنطقة».

من جهته، أكد المدير العام لشركة (سيرفس ناو) العربية سيف مشاط، أهمية تنمية ودعم المواهب في المملكة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال: «نسعى لاستمرار تعاوننا مع شركائنا وعملائنا، لتحقيق تحول استراتيجي في الأعمال، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويعد افتتاحنا مكتبنا الجديد اليوم في مدينة الرياض دليلا على ذلك.

وكانت شركة (سيرفس ناو) أعلنت في مؤتمر ليب 24 مارس الماضي، عزمها استثمار 500 مليون دولار، لتعزيز حضورها داخل المملكة، لتلبية احتياجات العملاء والشركاء المتزايدة في المنطقة، ودعم عملية التحول الإقليمي في قطاعات الأعمال، وتنمية المهارات الرقمية، وتوفير فرص العمل.

ومن المقرر أن يكون المكتب الجديد مركزا إقليميا رئيسا لفريق (سيرفس ناو) المتنامي في المنطقة، إذ يقع المكتب الجديد في مدينة الرياض في ليسن فالي، وعلى مقربة من «الكراج» (المشروع التعاوني الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز)، ليكون الوجهة الجديدة للشركات التقنية الناشئة المحلية والدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ستعمل (سيرفس ناو) بالتعاون مع «الكراج» على تمكين خريجي برامج المسرعات من الشركات التقنية الناشئة لاستخدم منصة (سيرفس ناو)، وتوفير سهولة الوصول إلى الأدوات المطلوبة والتدريب والإرشاد.

يذكر، أن شركة (سيرفس ناو) تعمل على جذب وتطوير المواهب المحلية، وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم اللازمة للنجاح في القطاع التقني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وبدأت (سيرفس ناو) أعمالها في المملكة منذ 2011، وتمتلك مجموعة واسعة من الشركاء والعملاء الرئيسين.