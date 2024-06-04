ميناء الدمام يحقق رقما قياسيا بمناولة 292,612 حاوية في مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تحقيق رقم قياسي جديد خلال مايو 2024م، بمناولة 292,612 حاوية قياسية، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في تطوير بنيته التحتية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يأتي ذلك تأكيدا لما يمتلكه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع.

كما يؤكد ذلك نجاح مساعي «موانئ» نحو تحويل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء ذكي يعمـل بتقنيات الـ5G، في إطار مبادرة الموانئ الذكية، التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ؛ لرفع مستوى الكفاءة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نجح في كسر الرقم القياسي الذي حققه خلال مارس 2024م، وذلك بمناولة 289,787 حاوية قياسية، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الحركة التجارية، والإسهام في دعم سلاسل الإمداد من الواردات والصادرات من وإلى المملكة.