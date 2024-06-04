شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنفذ مشروعات بقيمة 93 مليار و700 مليون جنيه خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال الـ6 سنوات الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات الالرئيسة و الفرعية التي ساهمت في تحسين جودة التغذية الكهربائية و تحويل شبكة النقل من شبكة متهالكة إلى شبكة قوية تصنف من أقوى الشبكات على مستوى العالم باستثمارات بلغد 93 مليار و 700 مليون جنيه.

حيث نفذت وزارة الكهرباء 10 مشروعات رئيسية ساهمت في تحسين مستوى الخدمة و ربط عدد من القرى البعيدة لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء ، بالإضافة إلى تنفيذ 260 مشروع فرعى لتلبية احتياجات المواطنين و جذب الاستثمارات.

و تبلغ إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 56 الف ميجا وات ، و يصل احتياجات المواطنين منها بحد أقصى 35 ألف ميجا وات خلال أشهر الصيف و حوالى 22 ألف ميجا وات خلال أشهر الشتاء.

وحققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انجازات كبيرة و غير مسبوقة خلال الفترة الماضية وحتى الآن فى مختلف مجالات الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا ، ويعمل قطاع الكهرباء فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.