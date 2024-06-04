شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 600 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات و250 بتوشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عملية زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات وفى توشكى الموسم الجارى بعد وصول البذور الجديدة، لتضاف إلي البذور المتبقية من الموسم الماضى، والتي تم البدء بزراعتها.

وكشفت المصادر ل" الخليج 365" أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، استقروا على زراعة 2250 فدان فقط الموسم الجارة بدلا من 5 الاف فان مستهدفة، حتى تتمكن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من تمويل المشروع، ونظرا لتأخر عمليات الزراعة .

اشارت المصادر انه حتى اليوم تم زراعة نحو 600 فدان من الاقطان قصيرة التيلة في شرق العوينات تحت إشراف خبير القطن الدكتور سعيد عبد التواب، بالإضافة الى زراعة 250 فدان في توشكى عن طريق شركة خاصة ، موضحة ان المستهدف الحصول على نحو 10 قنطار للفدان من زراعات الموسم الجارى.



وتتضمن خطة الدولة زراعة 150 ألف فدان من القطن قصير التيلة شرق العوينات وفى توشكى وفي بعض مناطق الضبعة خلال السنوات المقبلة، ثم زيادتها ل 600 ألف فدان وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع البدء بزراعة 2250 فدان خلال العام الجارى من خلال شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل، واحدى الشركات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت إشراف الدكتور سعيد عبد التواب، الخبير العالمى؛ لزراعة الأقطان في المناطق الصحراوية.