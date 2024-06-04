شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 106 مشروعات بقطاع الأعمال العام بقيمة 36.4 مليار جنيه فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة قطاع الأعمال العام، فى تنفيذ نحو 106 مشروعات متنوعة بقيمة بلغت نحو 36.4 مليار جنيه في اطار إنجازات الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2024، علاوة على انه جاري تنفيذ عدد 4198 مشروع رئيسي بإجمالي عدد 46273 مشروع فرعي بتكلفة مالية حوالي 7.31 تريليون جنيه.

ومن أبرز المشروعات التي نجحت الوزارة في تنفيذها تدشين مصنع كيما 2 بتكلفة بلغت نحو 12 مليار جنيه والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى كواحدة من أهم القلاع الصناعية فى الصعيد، بالإضافة الى تدشين مصانع جديدة فى عدد من المحافظات ، وتحديث مصانع قائمة على راسها قطاع الغزل والنسيج وغيرها من الصانع الوطنية.