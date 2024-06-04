شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور تبيع 30% من حصتها في «رابغ للمياه والكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقية، أمس، لإتمام صفقة بيع 30% من حصتها في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة حصانة الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة الصفقة 844 مليون ريال، مشيرة إلى أن أطراف الصفقة: الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وشركة الواحة باور وان للطاقة والمياه التقليدية، وشركة التأمينات للمشاريع الاستثمارية المحدودة.

وأضافت أن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (راوك) هي محطة مستقلة لإنتاج المياه والكهرباء والبخار. وتقوم بتزويد المرافق الأساسية بشكل حصري لمجمع بترو رابغ للبتروكيماويات. يوجد اتفاقية شراء طويلة الأجل مع المتعهد بترو رابغ.

وتبلغ حصة أكوا باور الفعلية في المشروع 99% قبل هذه العملية، فيما تبلغ القيمة الدفترية للأصل 731 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عملية البيع هي جزء من إستراتيجية أكوا باور لتدوير رأس المال.

وتوقعت الشركة تحقيق مكاسب من هذه العملية وسيتم احتساب مكاسب البيع في تاريخ إغلاق المعاملة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمة شركة راوك في صافي دخل المجموعة سوف تنخفض بشكل متناسب بعد إتمام عملية البيع، وستستخدم العائدات للأغراض العامة للشركة.