شكرا لقرائتكم خبر عن «متطورة» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على «دار البلد لحلول الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، أمس، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عملية الاستحواذ ستكون عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما تأتي عملية الاستحواذ ضمن إطار استراتيجية الشركة السعودية للصناعات المتطورة في النمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها.
وتهدف هذه المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين.
وأضاف الشركة أن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الاعمال الجوهرية.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
ويسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ستة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عملية الاستحواذ ستكون عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما تأتي عملية الاستحواذ ضمن إطار استراتيجية الشركة السعودية للصناعات المتطورة في النمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها.
وتهدف هذه المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين.
وأضاف الشركة أن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الاعمال الجوهرية.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
ويسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ستة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.