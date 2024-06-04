شكرا لقرائتكم خبر عن «الغاز»: توزيع 82.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 82.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 8 يوليو 2024، فيما سيكون تاريخ التوزيع 22 يوليو المقبل.