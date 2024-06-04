شكرا لقرائتكم خبر عن «الغاز»: توزيع 82.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 82.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 8 يوليو 2024، فيما سيكون تاريخ التوزيع 22 يوليو المقبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 82.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم.
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وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 8 يوليو 2024، فيما سيكون تاريخ التوزيع 22 يوليو المقبل.