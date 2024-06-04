شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء والتي تسجل ارتفاع الفراخ واستقرار البيض بعد تطورات محفوظه وتحرك الأسعار للفراخ البيضاء على مدار الأيام القليلة الماضية وحدوث ارتفاعات متكررة في الأسعار للدواجن.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات تراوحت بين 92 و 93 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 103 إلي 110 جنيها بعد ارتفاع ملحوظ الأيام الماضية جراء زيادة النفوق في المزارع مع موجة الحر الحالية التي شهدتها البلاد.



ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 110 و 111 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 84 إلى 85 جنيها.



ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 103 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 110 جنيها وقد يصل إلى 115 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدني مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للابيض و 120 للأحمر و 125 للبيض البلدي بعد انخفاض كبير مطلع الشهر الجاري.