شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشهد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد الجمعية التأسيسية لشركة مناجم ذهب أبومروات كشركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و شركة أتون مايننج إنك الكندية وذلك كخطوة هامة للقيام بأعمال الاستكشاف والإستغلال للذهب في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية والتي تستثمر فيها الشركة الكندية في البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما .

يشار إلى أن تأسيس الشركة الجديدة سيكون بداية لأعمال استغلال الكشف التجارى للذهب الذى حققته الشركة فى منطقتي حمامة وغرب روودرين ضمن امتياز أبومروات ، وذلك تنفيذاً للعقد الذى تم توقيعه بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الكندية لإستغلال خام الذهب والمعادن المكتشفة في مساحة تقدر بحوالى 6ر57 كم2، حيث تقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بحوالي 9ر134 الف أوقية ذهب و 4ر1 مليون أوقية فضة.

وقد تم خلال الجمعية العامة اعتماد خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة فى منطقة أبومروات.

شارك في أعمال الجمعية كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و الدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية و تونو فاك رئيس شركة أتون مايننج الكندية.