شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة التجارية المصرية للأردن: نسعى لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس التصديرى للكيماويات رئيس البعثة التجارية المصرية للأردن المهندس خالد أبو المكارم، أن المجلس وغيره من المجالس التصديرية تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الصادرات المصرية للخارج بما يتواكب مع حجم الصناعات المصرية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تتمتع بثقة كبيرة في الخارج ولدينا شركاء في معظم دول العالم.

وقال أبو المكارم - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش انطلاق لقاءات البعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء، بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية - إن المجلس يمتلك استراتيجية قائمة على دراسة السوق العالمي وجودة المنتج المصري تساهم في تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن قطاع الكيماويات لديه هدف استراتيجي هو تحقيق معدلات كبيرة في سجل الصادرات المصرية في القريب العاجل.

وأضاف أن ضمن أهداف تلك الاستراتيجية هو القيام بالعديد من الزيارات في شكل بعثات تجارية تضم العديد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الكيماويات، باعتبارها صاحبة سمعة جيدة في السوق العربي والأفريقي والدولي، منوها إلى أن هذه البعثات التجارية تمثل حلقة وصل بين الصناعة المصرية والسوق الخارجي.

وأشار إلى أن البعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بالأردن، والتي بدأت زياراتها منذ أول يونيو الجاري ومستمرة في اكتشاف السوق الأردني، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين (القاهرة) و(عمان) موضحا أن استكشاف فرص جديدة في السوق الأردني وتبادل الأفكار وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصلحة المشتركة تمثل هدفا استراتيجيا لهذه البعثة.

وأوضح أبو المكارم أن العلاقات التجارية بين مصر والأردن ذات طبيعة خاصة وممتدة وقوية، ولها خصوصيتها وأهدافها الاستراتيجية، مؤكدا أن التعاون والتكامل والشراكة وليس التنافس أمر ضروري لتحقيق النمو والازدهار المستدام وهو ما يحكم هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وكشف رئيس البعثة التجارية المصرية للأردن أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين القاهرة وعمان بلغ عام 2023 حوالي 866.4 مليون دولار، من بينها قرابة 758.2 مليون دولار حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين، معربا عن أمله في تعظيم هذه العلاقات على مختلف الأصعدة الاستثمارية والصناعية والتجارية.

ونوه إلى أن القطاعات الممثلة في البعثة التجارية المصرية للأردن تتمثل في الكيماويات بكافة أنواعها ومواسير ودهانات ومواد بناء وأسمدة وأدوات منزلية من الزجاج والبلاستيك ومنتجات تعبئة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه البضائع والسلع تعد من أهم القطاعات التي لها فرص تعاون تجاري كبير بين مصر والأردن.

واعتبر أبو المكارم أن الأردن يُمثل بوابة لكافة أسواق دول الجوار الأردني وهي العراق وسوريا وفلسطين، وكذلك مصر بوابة لأسواق أفريقيا، مشددا على ضرورة استغلال هذا الموقع الجغرافي الفريد بما يعود بالنفع والشراكة والمصلحة المشتركة على البلدين الشقيقين وشعبهما.

وقال إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين ممثلة في الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يعمل المجلس التصديري للكيماويات وغيره من المجالس في البلدين على تحقيق التكامل والتعاون والانطلاق سويا نحو الأسواق الأخرى مستفيدين من المميزات النسبية التي يتمتع بها القاهرة وعمان، وبما يعزز العلاقات التاريخية الوثيقة و الوطيدة بين البلدين.

وحول كيفية تحقيق مزيد من تعزيز التكامل في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أوضح رئيس المجلس التصديري للكيماويات رئيس البعثة التجارية المصرية للأردن، أن العلاقة بين مصر والأردن لا تقتصر على العلاقات الثنائية فقط بل تمتد إلى التعاون الثلاثي بين (القاهرة) و(عمان) و(بغداد) في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث الأشقاء، مشيرا إلى أن هذه الآلية تمثل قوة دفع في تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الثلاثة.

وشدد أبو المكارم على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم وإنهاء الإجراءات وتسهيلها والدفع نحو المزيد من التكامل بين القاهرة وعمان وبغداد باعتبارهم أسواقا واعدة وقادرة على تحقيق التكامل العربي المشترك، منوها إلى أن السوق الأردني يمثل البوابة الرئيسية إلى السوق العراقي والمصري والعكس وهو ما نعمل عليه حاليا.

كما لفت إلى أن هناك نموذجا عربيا آخر للتعاون والتكامل بين البلدان الشقيقة هو الشراكة الصناعية التي تربط كلا من مصر والأردن والإمارات والبحرين وتم انضمام المغرب إليهم مؤخرا وجاري توسيع هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا نموذج عربي يحتذى به في التعاون الصناعي والاقتصادي والتجاري ويجب أن نعمل على الاستفادة منه.

ورأى أن نجاح أي علاقة تجارية لها أسس تعامل قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية والتفاني في العمل هو ما تشهده هذه العلاقة بين مصر والأردن، مشددا على ضرورة بناء جسور تعاون مستدام قائم على تحقيق التكامل وليس التنافس بين البلدين الشقيقين.

ووجه المهندس خالد أبو المكارم الشكر إلى كافة الجهات الأردنية وعلى رأسها غرفة تجارة الأردن وعمان، على تنظيم ملتقى البعثة التجارية مع التجار ورجال الأعمال الأردنيين وعلى ما قدمته من دعم ومساندة لإنجاح هذه البعثة، معربا عن شكره وتقديره للسفارة المصرية في الأردن وما قدمته رئيس البعثة التجارية في السفارة المحلق التجاري منى عبود.

وعقدت عدة لقاءات للبعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية ومجلس التصدير المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.

