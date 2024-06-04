شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسواق العثيم» توافق على توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين، بعد اكتمال النصاب القانوني.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وأضافت أن تعيين الشركة بغرض فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 1.769 مليون ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف أتعاب إضافية بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجع الحسابات شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة 485 ألف ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2022.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين موفق مباره عضوا تنفيذيا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 29 يوليو لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2 أكتوبر المقبل، خلفا للعضو السابق عبدالعزيز العثيم.

وشملت النتائج الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارةن والموافقة على تعديل معايير الأعمال المنافسة.

