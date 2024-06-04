شكرا لقرائتكم خبر عن «الماجد للعود» تحصل على موافقة لطرح 7.5 مليون سهم في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أمس، الموافقة على طلب شركة الماجد للعود تسجيل أسهمها وطرح 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.

وأضافت الهيئة أنها ستنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. نشرة الإصدار تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وقالت الهيئة إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ودعت المستثمر إلى الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية.

وأفادت بأن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.