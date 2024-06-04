شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسماك» تقدم طلبا لـ«السوق المالية» بتخفيض رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.