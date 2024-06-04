شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسماك» تقدم طلبا لـ«السوق المالية» بتخفيض رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت الشركة السعودية للأسماك، أمس، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 3 يناير الماضي، توصية مجلس إداراتها بتخفيض رأس مال الشركة.
وأعلنت الشركة في 20 مايو الماضي، تعديل توصية مجلس الإدارة.
وأفادت أن طلب تخفيض رأس المال الشركة بقيمة 264.8 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 3 يناير الماضي، توصية مجلس إداراتها بتخفيض رأس مال الشركة.
وأعلنت الشركة في 20 مايو الماضي، تعديل توصية مجلس الإدارة.
وأفادت أن طلب تخفيض رأس المال الشركة بقيمة 264.8 مليون ريال.