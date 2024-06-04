شكرا لقرائتكم خبر عن «زهرة الواحة»: توزيع 30.37 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة أر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وأضافت أن التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالى 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 465 ألف ريال.

وقالت إن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023م، وذلك بواقع 1.35 ريال لكل سهم ما يمثل نسبته 13.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 30,375,000 ريال ما يمثل نسبته 13.5% من رأس المال، وذلك لمساهمي الشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الاساسي والمتعلقة بإدارة الشركة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.