شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «ثمار القابضة» على أساس سعر 55.50 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ثمار التنمية القابضة، أمس الإثنين على تخفيض رأس مال الشركة.
ووفقا لبيان على تداول السعودية فإن بناء على تخفيض رأس مال الشركة سيحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 55.50 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
وبحسب البيانات سيعلق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م.
وستطبق شركة مركز إيداع الأوراق المالية إايداع) التخفيض لسهم شركة ثمار التنمية القابضة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأربعاء 5 يونيو الحالي.
ووفقا لبيان على تداول السعودية فإن بناء على تخفيض رأس مال الشركة سيحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 55.50 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.
وبحسب البيانات سيعلق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م.
وستطبق شركة مركز إيداع الأوراق المالية إايداع) التخفيض لسهم شركة ثمار التنمية القابضة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأربعاء 5 يونيو الحالي.